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  • Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çağrı! ''Gelin imece usulü birlikte yapalım''
Spor

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çağrı! ''Gelin imece usulü birlikte yapalım''

Yeniden Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, Ali Koç'a çağrıda bulundu. 10 yıldır şampiyon olunmadığından bahseden Yıldırım, '20 sene başkanlık yaptım. Beni anlayın. Ne yapacaksak gelin imece usulü hep birlikte yapalım.' ifadelerini kullandı. İşte o açıklamanın detayları...

17 Mayıs 2024 Cuma 17:46 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çağrı! ''Gelin imece usulü birlikte yapalım''
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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Cemile Sultan Korusunda açıklamalarda bulundu. İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları...

'İSTERDİK Kİ 5 ADAY ÇIKSIN'

'60 bin üye var. Hiç kimse çıkmayacak mı? Elini taşın altına koymayacak mı? İsterdik ki 5 tane ayrı başkan adayı çıksın. Fenerbahçe'de mal yaratan tek başkan benim. Hep borçtan bahsediliyor ama bıraktığım maddi kaynaktan bahsetmiyorlar.'

'ŞAMPİYON YAPACAĞIZ'

'Son yıllarımda mahkemelerle uğraştık. Şimdi gelirsek kafamız tek bir şeye çalışacak: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya'

'YENİ BİR SAYFA AÇALIM'

'Tek isteğim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Bu şekilde gidersek şampiyon olma şansımız çok az. Ancak uzlaşma ve barışmayla ayağa kalkabiliriz. 4 sene bizden 6 sene buradan 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Her şey için yeni bir sayfa açalım.'

'KİMSEYLE KAVGA ETMEYECEĞİM'

'Kimseyle kavga etmeyeceğim. Tek derdim 3 Temmuz sonra oluşan maddi hasarın tespit edilmeli. Masaya oturup konuşup anlaşmamız lazım. O zaman ne borç kalır ne de bir şey kalır.'

'İŞTE GELDİM!'

'Ben başkan olduğumda "Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon" diye bağırıyorlardı. 20 sene boyunca kimse bağırmadı. Bir sürü olay yaşadık hiç Ali Şen gelsin konuşsun demedim. Bana gelsin konuşsun diyorlardı. İşte geldim!'

'ALİ KOÇ'LA BİR ARAYA GELİRİZ'

'Ali bey ile bir araya geliriz ama önemli olan fikirde anlaşmak. Ben sırf başkan olmak için gelmiyorum. 20 sene yaptım, bana ne katacak başkanlık. Beni anlayın. Ne yapacaksak gelin imece usulü hep birlikte yapalım.'

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