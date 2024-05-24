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Spor

Aziz Yıldırım'dan, Ali Koç'a hakem eleştirisi! “Sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut”

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım olağan seçimli genel kurul öncesi Silivri ve Çevre Dernekler Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Hakem konusunda Ali Koç'u eleştiren Aziz Yıldırım, “İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut.' dedi. İşte detaylar...

IHA24 Mayıs 2024 Cuma 13:49 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan, Ali Koç'a hakem eleştirisi! “Sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut”
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un hakemlerle ilgili sözlerini hatırlatarak, "İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler" dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nde, 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, 'Silivri ve Çevre Dernekler Buluşması'nda kongre üyeleriyle bir araya geldi. Ataşehir'de bulunan ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile ilgili Başkan Adayı Yıldırım, "Gelince ilk iş olarak Bahçeşehir Basketbol'un sözleşmesini feshedeceğim. Onların eski tweetlerini gördüm. Fenerbahçe'nin sahasında Fenerbahçe'den başka kimse oynayamaz" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün düzenlediği basın toplantısında borçlarla ilgili, "31 Mayıs 2018'de 3 milyar 180 TL olan borcumuz, bugün enflasyonla 23 milyar 610 milyon TL'ye geliyor" sözlerine yanıt veren Yıldırım, şunları dile getirdi:

"Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon Dolar'a yaptık. Yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz" diye konuştu.

"BEN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİYORUM"

Ali Koç'un futbol A takımıyla alakalı söylediklerini de eleştiren Aziz Yıldırım, "'Şampiyonluk sözü vermiyorum. Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.

"SEN FENERBAHÇE BAŞKANISIN, KÖKÜNÜ KURUT"

Yıldırım, mevcut yönetimin yaptığı iyi şeylere teşekkür ederken, daha sonra ise hakemlere değindi. Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler. Yönetimin yaptıkları iyi şeyler için teşekkürler. Fenerbahçeliler olarak mutlu oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZ ARTIK MUTLU OLMALI"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli çocukların mutlu olması gerektiğini yeniden hatırlatarak,, "Fenerbahçe en büyüktür. Bunun herkesin farkında olması lazım. Çocuklarımız artık mutlu olmalı, okullarına rahat rahat gitmeli. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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