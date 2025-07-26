Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"

"Doluyum, çok doluyum. Hiç alkışlamayın, her şeyi anlatacağım. Hiçbir zaman Divan'a denetim kurulu raporu gelmeden o Divan'ı yapmadık. Ali Koç döneminde 2. kez oluyor. Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Hadi bakalım!"

"DAHA NE DİYEYİM?"

"Ali Bey bana söylüyor, 'Galatasaray'a bir şey demiyor' diye. Başkanlarına 'sinek ikili' dedim, daha ne diyeyim ya? Cevap veremediler! Ses çıkaramadılar!"

"BUNU YAPTIYSAM ŞEREFSİZİM"

"Aziz Yıldırım 612 milyon euro borç bıraktı diyorlar. Ben bunu yaptıysam şerefsizim. Bunu diyenler de şerefsizdir. Ali Koç ve ekibi beni ibra etmedi. Ben 2 sene ibra edilmemiş eski başkan olarak gezdim, bunun utancını yaşadım."

"Burayı kim yaptı? Vicdanınızla söyleyin. Nasıl kulüp yaptı? Burayı ben yaptım ben! Parayı ben verdim. Stadı yaptık. Stattan 100 milyona yakın gelir var. Samandıra'yı yaptım. Topuk Yaylası'nı yaptık. Ankara tesislerini, Dereağzı'nı yaptım. Kapalı salonu yaptırdım. Ve ben ibra edilmedim. 600 milyon mal varlığı vardı."

"10 SENE GERİDEYİZ!"

Galatasaray ile 6 senelik bir şampiyonluk farkı var. Fenerbahçe olarak 10 sene gerideyiz. Eylülde yapılacak seçim bu camiaya zarar verecek. Transferleri ve her şeyi siz yapıyorsunuz, sorumluluk sizin olması lazım. Tekrar gözden geçirin, büyük tavsiyesi olarak söylüyorum."

Hamdi Akın'ın tepkisi sonrasında Aziz Yıldırım: Hamdi beni kendine saldırtma. Otur oturduğun yere. Ben buraya o niyetle gelmedim.

"EN BÜYÜK TEHLİKE"

"Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor artık! En büyük tehlike bu! Çocuklar artık Fenerbahçeli olmuyor. Her yerde çoğunluk artık onlarda. Bir arkadaş çocuğuna Fenerbahçe forması almış, çocuk sırtına 45 yazdıralım demiş. Neden? Osimhen. Hepimiz çok üzülürüz bakın."

"Babam çok delikanlı adamdı. Erkek adam bir defa ölür derdi. Biz bir defa öleceğiz. Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım."

"Ali Bey ömrümü verdim, ömrümü! Hapise gittim, yattım ömrümü verdim! Ben ne yaptıysan Fenerbahçe için yaptım. Ben ve arkadaşlarım bu kulübün birer parçasıyız ve kendisiyiz! Bunu bilin!"

"ADAY OLMAYACAĞIM"

"Ben aday olmayacağım. Rahat ol. İmzayla ilgili kulübün tüzüğü var. Ne gereği vardı da Bakanlığa gittiniz. Zedelediniz. Fenerbahçe'ye bir şey kazandırmayacaklar, ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar diyenler aday olmamalı."