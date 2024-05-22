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Spor

Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a Mourinho tepkisi: Yalan söylüyorlar

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın Jose Mourinho açıklamalarına dair önemli ifadelerde bulundu. Yıldırım, siyah beyazlıların Portekizli teknik direktörle anlaştığını iddia ettiği rakamın gerçeği yansıtmadığını söyledi. İşte detaylar...

22 Mayıs 2024 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a Mourinho tepkisi: Yalan söylüyorlar
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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Beşiktaş Kulübü'nün "Görüşüyoruz, anlaşmaya yakınız" diye açıklama yaptığı Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

Portekizli teknik adamla ilgili Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine Aziz Yıldırım "Beşiktaş, Jose Mourinho'ya 7 milyon € veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar!" dedi.

Açıklamalarına devam eden Aziz Yıldırım "Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyon euro diyormuş, üstüne 5 de ben veriyim 12'ye anlaşsınlar. Ben rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. İstanbul2a reklam filmi için çekimlere geldi. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

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