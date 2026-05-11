İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3731
  • EURO
    53,4904
  • ALTIN
    6892.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aziz Yıldırım'dan birleşme çağrısı! ''Ortak hayalleri büyütme zamanı''
Spor

Aziz Yıldırım'dan birleşme çağrısı! ''Ortak hayalleri büyütme zamanı''

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım adına yayımlanan “Bizim Fenerbahçemiz” manifestosunda birlik ve aidiyet vurgusu yapıldı. Açıklamada, “Mesele sadece bir seçim değil, hepimizin Fenerbahçe'yi yeniden bizim Fenerbahçemiz olarak hissetmesi” ifadelerine yer verildi.

IHA11 Mayıs 2026 Pazartesi 21:12 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan birleşme çağrısı! ''Ortak hayalleri büyütme zamanı''
ABONE OL

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım adına yayımlanan manifestoda, "Mesele sadece bir seçim değil. Mesele hepimizin Fenerbahçe'yi yeniden 'Bizim Fenerbahçemiz' olarak hissetmesi. 120. yılda daha güçlü Fenerbahçe için. Kişilerin değil, hepimizin Fenerbahçe'si. Bizim Fenerbahçemiz" denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde kullanılan sosyal medya hesabından manifesto yayımlandı. 'Bizim Fenerbahçemiz' başlıklı manifestoda şu ifadelere yer verildi:

"Bu bir birleşme manifestosudur. Ayrışma manifestosu değildir. Fenerbahçe'ye gönül vermiş milyonların ortak aidiyetidir. Yani hepimizin Fenerbahçe'sidir. Bizim Fenerbahçemiz meydan okumadır. Bizim Fenerbahçemiz dirençtir, şereftir, zaferdir. Fenerbahçe'yi en büyük yapan sadece kupalar değildir. Aynı hedefe yürüyen insanların büyük iradesidir. Omuz omuza verildiğinde hissedilen o eşsiz duygudur. Bizim Fenerbahçemiz en zor anlarda bile pes etmeyen, formanın hakkını son ter damlasına kadar veren asil ruhtur. Bizim Fenerbahçemiz sorumluluktan kaçmaz, meydan okumaktan vazgeçmez. Şimdi yeniden Çubukluya, armaya ve şampiyonluğa inanma zamanı. Geçmişin tecrübesini, yeni dönemin enerjisiyle birleştirme zamanı. Kırgınlıkları değil ortak hayalleri büyütme zamanı. Çünkü mesele sadece bir seçim değil. Mesele hepimizin Fenerbahçe'yi yeniden 'Bizim Fenerbahçemiz' olarak hissetmesi.

120. yılda daha güçlü Fenerbahçe için. Kişilerin değil, hepimizin Fenerbahçe'si. Bizim Fenerbahçemiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.