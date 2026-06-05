Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, AA Spor Masası'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"FENERBAHÇE ZARAR GÖRMEMELİ"

"Atmosfer gayet iyi. İki taraf da Fenerbahçe içinden çıkan insanlar, yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz ama karşı tarafta hayaller var! Bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santrfor dedik ama isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi."

"1 YIL İSTİYORUM"

"Gerçekleri söylüyoruz ve gerçeklerle hareket ediyoruz. 20 yıllık tecrübemiz var, ona dayanarak ve güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri söylüyoruz. Gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri söylemiyoruz. Ben 1 yıl istiyorum. 1 yılda bu durumu toparlarım."

"Seçim ne olur? İki tarafa bakacaklar, geçmişte ne yapmışlar, bugün neler vaat ediyorlar, bunlara bakacaklar ve karar verecekler. Ben başkan olmak için gelmiyorum. Bunu herkes bilsin. Benim Fenerbahçe'nin başkanlığına ihtiyacım yok. İşim var, zamanımı ailem ve dostlarımla geçiriyorum. Her şeyim mükemmel, yaşamım güzel. Bunu bozuyoruz ve her şeyimizi ortaya koyacağız. Neden? 12 senelik başarısızlık var. 7 sene şampiyonlukta fark var. 7 sene şampiyon olursak ancak yakalarız. Karşı tarafın bir şampiyonluğu bunu uzatır. 20 sene arada fark olur! O zaman Fenerbahçe büyüklüğünü kaybeder. Bütün camianın bunu görmesi lazım."

"Ben liderim, başkan değilim. Liderlik yapacağım. Bütün arkadaşlar görevlerini yapacaklar, ben onlara destek olacağım. Benim görevim bu."

"Kulüp bizi seçerse büyük şans yakalar. Seçilmezsek de karşı tarafı destekleriz ama kısa zamanda hata yaptıklarını görürler. Bu kadar açık konuşuyorum. Ayrışma var, toparlanma gerekiyor. Bütün camianın birleşmesi lazım. Birlik ve beraberlik olması gerekiyor. Başkan adayları çıkabilir. Var ama çıkmıyorlar. Onları cesaretlendirmek lazım. Benim yönetimimden çıkacak insanlar olacaktır."

"LİDERE İHTİYAÇ VAR"

"Fenerbahçe'nin lidere ihtiyacı var. Başkan her yerde var. Lider sonradan olmaz, lider anadan doğarken olur. O özellik bende var. Duvara bakınca, o duvar dümdüz demem, o duvarda gördüğüm şekiller var, ona göre değerlendirme yaparım. Bunu 20 senede gösterdim."

"Öz eleştiri (Görevde olduğu son 4 yılda şampiyonluk gelmemesi) yapıyoruz. Onu düşünenler, şunu düşünsünler. Fenerbahçe tarihinde 19 şampiyonluk var, 6 şampiyonluk Aziz Yıldırım ve arkadaşları tarafından yapılmış. 3 tane de son maçta kaçanlar var."

"Merih'i açıkladılar fakat kulübü 2029'a kadar satmayacağız diyor. Böyle olmamalı. Fenerbahçe, gerçeklerle hayalleri ayırsın. Bir televizyon programında Mbappe'yi alıyorum dedim. Böyle hayaller kuracaksak, gerçekleri göremeyiz."

"Burası mabed! Kadıköy, çıkışı olmayan yer! Galatasaray, 20 sene hep üzülerek gitti! Geçen sene son saniyelerde gol attık, 1-1 kaldık, bizim oyuncular sevindi. Bunu kabul etmiyorum ben! Ya kazanacağız ya da iyi oynayıp berabere kalacağız. Oyuncular soyunma odasına üzülerek gidecek."

"TEKNİK DİREKTÖRE HATA YAPARSA SÖYLERİZ"

"Biz teknik direktörle birlikte çalışacağız. Ne düşünürsek söyleyeceğiz. Hata yaparsa, söyleyeceğiz. O da insan. Hep birlikte çalışacağız."

"F.BAHÇE, AYRIŞMAYA GİTMİŞ"

"Ayrışmaları ortadan kaldırmamız lazım. 8 sene gördüğüm tabloyu beğenmedim. Fenerbahçe, ayrışmaya gitmiş. 180 dernek, durmadan platform, bunlar olmaz. Bunları birleştireceğiz. Bölünmelerle olmaz bu iş."