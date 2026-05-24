Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski başkanı Yıldırım, Fenerbahçeli İş Adamları Derneği'nin düzenlediği "Başkan Adayları ile Sohbetler" programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, çarpıcı ifadeler kullandı...

Transferde öncelikle 2 tane santrfor alacaklarını kaydeden Aziz Yıldırım, "Önce iki tane santrfor alacağız.Ondan sonra 4 oyuncu daha alacağız ve böylece 6 oyuncuyla ana iskeleti tamamlamış olacağız. Sonra duracağız, bakacağız. Ne zamana kadar? 20 Haziran'dan yani sezonu herhalde 20-25'inde açarlar, o açılışa kadar bu oyuncuların hepsi gelmiş olacak. Ondan sonra ihtiyaç varsa, gidene göre pozisyonu yeniden elden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran dönemlerini ibra edeceğini aktaran Aziz Yıldırım seçilmesi halinde mali inceleme başlatacağını aktardı. Yıldırım, incelemeye kendi dönemini de dahil edeceğini vurguladı. Yıldırım açıklamasında "Ben ibra edeceğim ama seçilir de yönetime gelirsek, bütün hesapları yani 2018 Aziz Yıldırım hesapları dahil olmak üzere inceleteceğim. 3 dönemi de kamuoyuna ve sizlere sunacağım. Eğer orada herhangi bir olay varsa, onunla ilgili kanuni işlemleri de yapacağım. Bunu herkes bilsin ama ibra edeceğim. İbra etmemek kulüpte yeni bir yol açar. Bu tehlikeli. 2018'de bizi Sportif A.Ş.'de ibra etmediler. 2 sene bekledik. 2 sene sonra ortadan kalktı kanun gereği. O arada da hacizler geldi. Bana gelmedi, Önder beylere bazı arkadaşlara hacizler geldi. Arabalarına, evlerin üzerine icra haciz kondu. Bunun olmaması lazım. Kural var. Tüzükte yazıyor. Yüzde 10'ı aşamaz veya belli şeyleri geçemez diye. Onların sağlanması lazım." sözlerini sarf etti.

"BU SON GELİŞİM, BİR DAHA GELMEM!"

Bir daha Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını söyleyen Aziz Yıldırım, "Kan akıyor... Bu kanı durdurmamız lazım! Bakın, bu son gelişim. Bir daha gelmem, bunu bilin. Çünkü ihtiyacım yok Fenerbahçe başkanlığına. Artık belli bir yaşa, belli pozisyona gelmiş bir insanım. Bundan sonra hayatımı yaşamak istiyorum. Sırf Fenerbahçeli çocuklar mutlu olsun diye bu yola girdim." açıklamasında bulundu.

"TFF VE MHK İLE KAVGA ETMEYE GELMİYORUZ"

Başkan seçilmesi halinde TFF ve MHK'ye karşı barışçıl bir tutum sergileyeciğini aktaran Aziz Yıldırım, "Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe mutlu olursa Türkiye de mutlu olacaktır. İyi bir takım kuracağız. TFF ve MHK ile kavga etmeye gelmiyoruz, barışçıl geliyoruz. Adalet istiyoruz. Bunlar olmazsa gereğini yaparız." dedi.

Fenerbahçe'nin şampiyon olmasının şart olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe yapılan küçük hatalarla şampiyon olamadı. Bu camianın şampiyon olması şart. 20-30 sene sonra bu düzen devam ederse Fenerbahçeli çocuklar çok az olacak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, kendilerinden önceki dönemde yaşanan şikayetleri dinleyeceklerini belirterek "Bizden öncekilerin şikayetlerini dinleyeceğiz. Eğer onları çözemiyorsak bakacağız hakem yabancı mı olur başka şey mi olur, öneririz ve olması için çalışırız. Sen rahat ol tamam mı?" sözlerini kullandı.