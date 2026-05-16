  Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama! ''Şampiyon yapıp bırakacağım''
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama! ''Şampiyon yapıp bırakacağım''

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, kulübe bağlı akreditasyonlu dernek başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 'Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım. 3 sene kesinlikle devam etmeyeceğim.' dedi.

HABER MERKEZİ16 Mayıs 2026 Cumartesi 20:28
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, kulübe bağlı akreditasyonlu dernek başkanları toplantısında açıklamalar yaptı.

"HER ŞEY ADALETLİ DAĞITILACAK"

"Bu kadar kalabalık dernek olduğunu bilmiyordum. Bizim zamanımızda 100 civarıydı 175 dernek olmuş. Biz seçilirsek hep beraber bir araya geleceğiz, stadın kapasitesinden, bilet dağıtımlarına kadar her şey adaletli dağılacak. Biz geldiğimiz zaman derneklere kulübe destek anlamında zorlama ve baskı yapmayacağız. Her şey gönül esaslı olacak."

"TEK İSTEĞİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"Bizim 'Kulübün şu eksiğini tamamlayın, şuraya bunu yapın' tarzı şeylere ihtiyacımız yok. Biz yapacağız. Sizlerle beraber sizden beklediğimiz tam destek olacak. Tek isteğimiz şampiyonluk. Bu şampiyonluk için sizin stadları doldurmanıza ve küskünlükleri, dargınlıkları bırakarak birlikte olmamıza ihtiyacımız var."

"20 SENEYE FENERBAHÇELİ BULAMAZSINIZ"

"Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede. Bunu her yerde ifade ediyorum. Biz geleceğimizi kaybedemeyiz. 20 sene sonra Fenerbahçeli bulamazsınız haberiniz olsun. İyi oyuncular alacağız takımı şampiyon yapacağız. 22'sinde açıklamalar yapacağım"

"KÜSLÜKLER OLMAYACAK"

"Herkese çağrı yapacağım. Üye, taraftar, dernekler hepimiz bir araya geleceğiz. Küslükler olmayacak."

"STADYUMUN BÜYÜTÜLMESİ..."

"Stadın büyütülmesi ile ilgili izinleri alacağız. Nihat Özbağı ve Barış Göktürk çalışmaları yapacak. Ben başlarında olacağım."

"SOYUNMA ODASINDA, SAMANDIRA'DA..."

"Şimdi 'Başkan her şeye karışıyor' diyeceksiniz. Karışacağım, her işin başında duracağım. Karışmasak sonuçlar hüsran oluyor. Biz gerektiğinde soyunma odasında, Samandıra'da her şeye müdahil olacağız. Biz şampiyon yapacağız."

"HER ŞEYİ BİLİYORUZ"

"Geçmişte olan tüm tecrübelerimiz heybede duruyor. Hatasıyla, doğrusuyla her şeyi biliyoruz. Yönetimimin çoğu yeni üye, yeni isimler olacaklar."

"ŞAMPİYON YAPIP BIRAKACAĞIM"

"Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım. 3 sene kesinlikle devam etmeyeceğim. Ben başkan olmayı düşünmüyordum, aday da olmayacaktım. Geçen sene imzalar toplanınca da gençleri teşvik ettim. Genç adaylar çıksın istedim. Ama malesef olmadı geçtiğimiz yıl. Şimdi bu yıl neden aday oldum ? Görüyorum ki güçlü bir tecrübe yeni genç, güçlü yönetim olması gerekiyor."

"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

"Tek hedefimiz başarılı olmak. Bu başarı da şampiyonluktur."

