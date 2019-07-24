Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas açıklaması
Eljif Elmas'ın Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olmasıyla ilgili Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Eljif Elmas transferini değerlendirdi: Bütün Avrupa Eljif’in peşindeydi. Çok uğraşıp onu F.Bahçe’ye kazandırdık. Fenerbahçe’nin elinde onun gibi değerli Ömer Faruk ve Oğuz Kağan gibi genç isimler var. Oğuz Kağan’a Manchester City 5 milyon Euro verdi vermedik.
Yıldırım, "Aykut hoca ve ekibi Hasan Çetinkaya ve yöneticilerimizin büyük bir çalışması sonucu Eljif'i sadece yetiştirme parasına aldık. Bütün Avrupa peşindeydi. 20-25 kulüp istiyordu. Ama Fenerbahçe'yi seçmesini sağladık. Fenerbahçe'nin elinde Eljif Elmas gibi değerli başka yıldızlar da var... Mesela Ömer Faruk... Mesela Oğuz Kağan... Oğuz Kağan için Manchester City bize 5 milyon Euro teklif etti ama vermedik. Zamanında yaptığımız çalışmaların sonucunu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.
(Takvim)
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