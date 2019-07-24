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Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas açıklaması

Eljif Elmas'ın Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olmasıyla ilgili Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Eljif Elmas transferini değerlendirdi: Bütün Avrupa Eljif’in peşindeydi. Çok uğraşıp onu F.Bahçe’ye kazandırdık. Fenerbahçe’nin elinde onun gibi değerli Ömer Faruk ve Oğuz Kağan gibi genç isimler var. Oğuz Kağan’a Manchester City 5 milyon Euro verdi vermedik.
 
Yıldırım, "Aykut hoca ve ekibi Hasan Çetinkaya ve yöneticilerimizin büyük bir çalışması sonucu Eljif'i sadece yetiştirme parasına aldık. Bütün Avrupa peşindeydi. 20-25 kulüp istiyordu. Ama Fenerbahçe'yi seçmesini sağladık. Fenerbahçe'nin elinde Eljif Elmas gibi değerli başka yıldızlar da var... Mesela Ömer Faruk... Mesela Oğuz Kağan... Oğuz Kağan için Manchester City bize 5 milyon Euro teklif etti ama vermedik. Zamanında yaptığımız çalışmaların sonucunu görmek bizi mutlu ediyor" dedi. 
 
(Takvim)
 

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