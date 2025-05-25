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Spor

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Beko açıklaması: Dünyanın en güzel takımı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Haber Merkezi25 Mayıs 2025 Pazar 22:43 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Beko açıklaması: Dünyanın en güzel takımı
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basketbol takımının EuroLeague'i kazanmasının ardından bir açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Dünyanın en güzel takımı" unvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır.

Bu büyük başarıya ulaşma yolunda, Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a ve ekibine, emeği bulunan tüm oyuncularımıza ve profesyonellerimize teşekkür ediyor, bu başarının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

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