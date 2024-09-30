Aziz Yıldırım'dan Galatasaray yalanlaması

Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray'ın Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceğim yazılmaktadır. Aziz Yıldırım olarak 20 yılı aşkın süredir inşaat işiyle ilgilenmiyorum. Şu an yalnızca gemi inşaatı sektöründe faaliyet göstermekteyim. Söz konusu haber doğru değil. Kaynak gösterdiğiniz yer benimle ilgili sürekli asılsız haberler yapmaktadır. Böyle yalan haber yapmak habercilik etiğine yakışmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum."