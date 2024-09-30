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Spor

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray yalanlaması

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

30 Eylül 2024 Pazartesi 17:44 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray yalanlaması
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Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray'ın Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceğim yazılmaktadır. Aziz Yıldırım olarak 20 yılı aşkın süredir inşaat işiyle ilgilenmiyorum. Şu an yalnızca gemi inşaatı sektöründe faaliyet göstermekteyim. Söz konusu haber doğru değil. Kaynak gösterdiğiniz yer benimle ilgili sürekli asılsız haberler yapmaktadır. Böyle yalan haber yapmak habercilik etiğine yakışmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum."

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