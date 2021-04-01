01 Nisan 2021 Perşembe 22:28 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 22:46

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım 3 yılın ardından suskunluğunu bozdu. Yıldırım sarı lacivertlilerin ve Türk futbolunun gündemini A Spor'a değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"BEN FENERBAHÇELİ DEĞİLİM, FENERBAHÇE'NİN KENDİSİYİM"



3 senedir susuyorum ama artık konuşmam gerekti. Çünkü Galatasaray Kulübü Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açma yoluna gitti. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim . Ben Fenerbahçe için hapis yattım. Böyle bir isim üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açmak yanlıştır ve aptallıktır. Bu savaşı açarsanız kaybedersiniz. 2014'te, TFF'ye müracaat etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Bunu kongrede söylüyorum. Kaba olarak düşünürsen, benim zekamı ölçemediğin için, anlamıyorlar. 2 şampiyonluk sığmıyor diyorum, niye diyorum, yayın payı hakkında diyorum.

"SEN BEŞİKTAŞ ADINA NASIL KARAR VERDİN?"



Bu şampiyonluk konusunda ben yayın hakları için itiraz ettim. Bugün Türker Aslan'ı dinledim, 'Biz karar verdik. Müracaat reddedildi' diyor. Yalan söylüyorlar. Ben hiçbir zaman müracaat etmedim. Ret falan yok. Hafızalarında geçmiş yok. Sen Beşiktaş adına nasıl karar verdin? Zaten benim konuşmam 2017'de. Bursa'nın şampiyonluğundan da bahsettim.

"GALATASARAY ADINA UTANDIM"



Bugün Galatasaray TV'yi izlerken Galatasaray adına utandım. Montaj yapıp, FETÖ'nün yaptığı gibi konuşmamı kesip doğramışlar sonra da 'Aziz Yıldırım böyle böyle dedi' diyorlar. Beni içeriye çekmesinler... Ben Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda Fenerbahçe'nin yanındayım. Bunu Galatasaray camiasını kafasına soksun.

"ŞİKE Mİ YAPTIM! HAYIR!"



Galatasaray şampiyon olsun diye dua eden adamı biliyoruz. Fetullah Gülen'in kimin şampiyon olması için dua ettiği ortadadır. Kamuoyu biliyor. Ben bunlarla Türkiye'de mücadele eden ilk kişiyim. Ben ve yönetici arkadaşlarım... Yolsuzluk mu yaptım? Şike mi yaptım! Hayır! Hepsi tespitli... Bu ülkeyi ele geçirmek için FETÖ operasyon yapmıştır. Şike davası, Casusluk, Ergenekon, Balyoz ile bu ülkeyi ele geçirmek istediler.

"BU ÜLKEYE ŞİKEYİ GALATASARAY GETİRMİŞTİR"



Ben 'Fenerbahçe şike yapmadı' diyorum. Ama 'Galatasaray şike yaptı' diyorum. Bu ülkeye şikeyi Galatasaray getirmiştir. 8-0'ları unutmadık. Galatasaray beni mahkemeye verdi. Bunu ilk kez söylüyorum. Mahkeme karar verdi, benim açıklamalarımda suç olmadığını belirttiler. Mahkeme bile tescilledi. Mahkeme kararı bile burada...

"BU ÜLKE TABİİ Kİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"



Bir diğer konu da Fenerbahçe Cumhuriyeti... Biz bunu sporun cumhuriyeti olarak söyledik. Bu ülke tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fenerbahçeliler bölünmesinler. İdare edenler de akıllı strateji uygulasınlar ve çalışsınlar. Onlara mesajım bu.