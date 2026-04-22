  • Aziz Yıldırım'dan iddialara sert cevap! ''Başkan belirleme gibi bir amacım yok''
Spor

Aziz Yıldırım'dan iddialara sert cevap! ''Başkan belirleme gibi bir amacım yok''

Aziz Yıldırım, hakkında ortaya atılan “başkan adayı belirleyecek” iddialarını kesin bir dille yalanladı. Fenerbahçe'de başkanı kongre üyelerinin seçeceğini vurgulayan Yıldırım, kendi ağzından çıkmayan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 19:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bir açıklama yaptı ve hakkındaki iddiaları yalanladı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün bir YouTube kanalında "Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bu perşembe özel bir yemek düzenleyecek ve başkan adayı belirlenecek" şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır.

Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerimi ve neler yapılması gerektiğine dair düşüncelerimi açıkladım.

Benim Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz.

Fenerbahçe kongre üyeleri seçim zamanı önlerine gelen adaylardan birini seçer ve bu konuda değerlendirmesini yapar.

Üzülerek söylemeliyim ki Youtube ve sosyal medya mecralarında kebapçıdan gazeteci olduğu için maalesef bu gibi haberlerle karşılaşabiliyoruz.

Bu tarz asparagas iddiaların tek amacı kişisel reklam yapmak, etkileşim kovalamak ve camiada kendini önemli biri gibi gösterip alan kazanmaya çalışmaktır.

Bir kez daha belirtmeliyim ki benim iddia edildiği üzere Fenerbahçe'nin başkanını belirlemek gibi bir arzum ya da amacım bulunmamaktadır.

Lütfen benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayınız.

Bu gibi haber yapanlara şunu söylüyorum:

Yaptığınız her yalan ve yanlış haberin sorumluluğunu taşıyın. Çünkü yalan haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Saygılarımla"

ÖNERİLEN VİDEO

Eski Vali Tuncay Sonel Gülistan Doku davasında ne ile suçlanıyor?

Kapat
Video yükleniyor...

