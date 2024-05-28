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Spor

Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho müjdesi! ''Anlaşacağız, getireceğiz''

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'dan müjdeli açıklama geldi. Jose Mourinho ile anlaşıp takımın başına getireceklerini belirten Yıldırım, 'Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız.' dedi. İşte detaylar...

28 Mayıs 2024 Salı 15:26 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho müjdesi! ''Anlaşacağız, getireceğiz''
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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

"ANLAŞACAĞIZ, MOURINHO'YU GETİRECEĞİZ"

Jose Mourinho ile ilgili konuşan Yıldırım, "Şampiyon olabilmek için, önce iyi takım olması lazım. İyi teknik direktör, iyi yönetim olması lazım. Yönetim var. Teknik direktör olarak da iyi bir teknik direktör getireceğiz. Futbol takımımıza en azından 3-4 kaliteli oyuncuları da transfer edeceğiz. Bu hafta sonu ben de Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız, Mourinho'yu getireceğiz." dedi.

"LONDRA'DA BULUŞACAĞIZ"

Yıldırım, açıklamalarına, "Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız. Mourinho, bana Fenerbahçe-İstanbulspor maçını izlediğini söyledi. Onunla konuşup takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız." diye devam devam etti.

Aziz Yıldırım, "Ne istiyorsa yapacağız, problem yok. Para sorunu yok bilin. Fenerbahçe'nin her zaman parası vardır." sözlerini sarf etti.

JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Öte yandan Jose Mourinho, geleceğine dair açıklamada bulundu.

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