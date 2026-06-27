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Spor

Aziz Yıldırım'dan kamp ziyareti! Fenerbahçe'de yönetim takımla buluştu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, kamp çalışmalarını sürdüren takımla öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrası Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile yeni sezon planlaması ve kamp sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan kamp ziyareti! Fenerbahçe'de yönetim takımla buluştu
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Başkan Vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulu üyeleri, kamp çalışmalarını sürdüren takımla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte futbolcular ve teknik ekiple sohbet eden başkan ve yönetim kurulu, yeni sezon hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve takıma başarı dileklerini iletti. Öğle yemeğinin ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile bir toplantı gerçekleştirerek kamp çalışmaları, takımın hazırlık süreci ve yeni sezon planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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