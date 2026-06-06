Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor.

Sarı-lacivertlilerde başkan adayı Aziz Yıldırım, genel kurulda, üyelere seslendi.

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu stadyumda şampiyonluk şarkıları söylemeyi özledim! Sizinle birlikte hep birlikte söyleyeceğiz!"

"Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım! Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak yormayacağım. Şampiyonluk şarkılarını bu stadyumda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında bir ömür geçirdik beraber. Aramızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var, aramızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var, az olsa da ağabeyim ablalarım var."

"Kendimi anlatmak haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz birçok sevinci mutluluğu beraber yaşadık. Birçok acıyı beraber yaşadık. Her şey unutulur ama zor günde yanınızda kim vardı, bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardı, Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurdu, uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana millete ihanet edenlerin karşısında sizler dimdik durdunuz. Bu şeref önce ve daima size aittir."

"Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz, Fenerbahçe'dir. Sadece 20 yıl başkanlık boyunca onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına milletine adamış, gözü pek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım'ı büyük yapan da benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz."

"FENERBAHÇE'YE BORCUM VAR."

"Diyorlar ki 'bu yaşında neden aday oluyor', onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır onlar bilmiyor, anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgi ve bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçeliler'e ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçeliler verdi."

"Benim mücadele adamı yapan Fenerbahçeliler'dir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denen zamanda sizler kardeşimdiniz, mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım, milyonlarca Fenerbahçe yanımdaydı. Benim Fenerbahçeliler'e borcum var, kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum günümü kutlayan Fenerbahçeliler'i nasıl unutabilirim. Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim. Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi!"

"Vatana millete devlete ihanet eden hain şebekeye karşı, herkesten önce, askerden polisten devletten de önce meydan okuyan dimdik direnen, asla boyun eğmeyen Fenerbahçe'ye borcum var. Ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, boynunu bükenlerle, onların hak ettiği gibi mücadele etmek için geliyorum."

"6-0'ı bu adam yaptı burada, 6-0'ı. 4-0'ı burada yaptı. Gitti, onların sahasında 2-1 yendi, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla, siz sallayın sallayın. Size gülüyorum. Gülüyorum! Neyse..."

"Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinden patlatmak için adayım."

"Fenerbahçe'nin kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden, çocukların gözyaşı dökmesine artık dayanamadığım için geliyorum. Ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde bir daha hatırlatmak istiyorum. Her zaman her yerde en büyük Fener!"

"Fenerbahçe en büyüktür. Kimseden Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezonu bu sloganla başlayıp bu sloganla şampiyon olmak için geliyorum. Burası Fenerbahçe kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz, bana hiç yakışmaz."

"Hangi futbolcu, hangi teknik direktörle şampiyon yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonlukla ruhla, azimle olunur. İrade ve mücadeleyle şampiyon olunur. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın, aklınızdan hiç çıkarmayın."

"Biz Fenerbahçe'nin çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu da hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var, çalınmış başarıyla övünenler saysın onu. Bizim kalbimizde ay yıldız var."

"Kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. En büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil gerçekçi olmalıyız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz, kimseye de yakıştıramıyorum."