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Spor

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi birlik çağrısı! ''Gelin birleşelim''

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesinde birlik çağrısını yineleyerek Ali Koç ve Hakan Safi'ye birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 19:54 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi birlik çağrısı! ''Gelin birleşelim''
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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, eski başkan Ali Koç ile başkan adayı Hakan Safi'ye birlik çağrısında bulundu.

Yıldırım, seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik çağrısını yineledi.

Daha önce de Koç ve Safi'yi birlik olmaya davet ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Seçimden önce çağrı yapıyoruz. Gelin birleşelim diyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye de söylüyorum. Buradaki amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak, giden kötü gidişi durdurmak. Bu ayrışma Fenerbahçe'yi kötü ve zor günlere götürür." ifadelerini kullandı.

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