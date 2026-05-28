  • Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi dev proje! Stat kapasitesi artıyor...
Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi dev proje! Stat kapasitesi artıyor...

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, genel kurul öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün geleceğine yönelik projelerini paylaşan Yıldırım, göreve gelmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları yeni stadyum projesini de kamuoyuna duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 20:50
Fenerbahçe'nin eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, genel kurul öncesi açıklama yaptı. Yıldırım, göreve gelmeleri durumunda yürürlüğe sokacakları stadyum projesini de duyurdu.

Bu projede operasyonu, yönetim kurulu listesinde yer alan Nihat Özbağı yönetecek. Edinilen bilgiye göre 84 olan loca sayısı 160'ın üzerine çıkacak.

STADYUM KAPASİTESİ...

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ile yönetim listesinde yer alan Nihat Özbağı, sarı-lacivertli ekibin stadının 64 bin kişiye çıkacağı projenin detaylarını konuştu. Özbağı proje üzerinde anlatım yaparak etap etap ilerleyeceğini belirterek, "Önce kulelerin yükseltilmesi, güçlendirme, ilave tribünlerin yapılması; tüm bunlar Fenerbahçe'ye aşırı yük getirmeyecek şekilde olacak. Bu kapasite artışından dolayı kulübe 30 ila 40 milyon Dolar ilave gelir gelecek" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Bu stadyumu seneye mayıs ayında bitirmiş olacağız ve kupayı 64 bin kişinin önünde kaldıracağız" derken, Özbağı ise, "Başkanım söz veriyorum. Şampiyonluktan önce stadı bitireceğim. Stadyum benden şampiyonluk sizden" diye karşılık verdi. Aziz Yıldırım ise şampiyonluğun kolay olduğunu, stadın mayıs ayına kadar yapılmasını söyledi.

