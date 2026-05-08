Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir dernek etkinliğinde konuşan Yıldırım, "Fenerbahçe'de bir şeylere dur dememiz lazım. 12 yılın sonunda hepimizin bir ve beraber olması lazım." dedi.

Yönetim kurulunun öneminde bahseden tecrübeli isim "Öyle bir yönetim yapmalıyız ki, hem genç olmalı, hem çalışmalı. 98'de yaptığım başkanların, divan başkanların, federasyon başkanlarının çıktığı bir yönetim olmalı. O yönetim de önümüzdeki 20 yıla damga vurmalı." ifadelerini kullandı

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan 73 yaşındaki başkan adayı, "Hepinizden destek bekliyorum. Rakip adaylar kazanabilir, biz de kazanabiliriz. Ancak birlik ve beraberliği bozmayalım. Her yerde birlik olalım. Bu güç bizi şampiyon yapsın." diyerek sözlerine son verdi.