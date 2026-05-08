İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2026 Cuma / 22 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3629
  • EURO
    53,4871
  • ALTIN
    6893.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi dikkat çeken açıklama! ''Fenerbahçe'de bir şeylere dur dememiz lazım''
Spor

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi dikkat çeken açıklama! ''Fenerbahçe'de bir şeylere dur dememiz lazım''

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, katıldığı bir dernek etkinliğinde açıklamalarda bulundu. 73 yaşındaki Yıldırım, 'Fenerbahçe'de bir şeylere dur dememiz lazım' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2026 Cuma 20:55 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi dikkat çeken açıklama! ''Fenerbahçe'de bir şeylere dur dememiz lazım''
ABONE OL

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE BİR ŞEYLERE DUR DEMEMİZ LAZIM"

Katıldığı bir dernek etkinliğinde konuşan Yıldırım, "Fenerbahçe'de bir şeylere dur dememiz lazım. 12 yılın sonunda hepimizin bir ve beraber olması lazım." dedi.

"YÖNETİM, ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILA DAMGA VURMALI"

Yönetim kurulunun öneminde bahseden tecrübeli isim "Öyle bir yönetim yapmalıyız ki, hem genç olmalı, hem çalışmalı. 98'de yaptığım başkanların, divan başkanların, federasyon başkanlarının çıktığı bir yönetim olmalı. O yönetim de önümüzdeki 20 yıla damga vurmalı." ifadelerini kullandı

"BU GÜÇ BİZİ ŞAMPİYON YAPSIN"

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan 73 yaşındaki başkan adayı, "Hepinizden destek bekliyorum. Rakip adaylar kazanabilir, biz de kazanabiliriz. Ancak birlik ve beraberliği bozmayalım. Her yerde birlik olalım. Bu güç bizi şampiyon yapsın." diyerek sözlerine son verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.