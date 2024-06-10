İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2024 Pazartesi / 4 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4194
  • EURO
    34,8856
  • ALTIN
    2403.57
  • BIST100
    10055
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama! ''Kazanan her zaman Fenerbahçe olsun''
Spor

Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama! ''Kazanan her zaman Fenerbahçe olsun''

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kaybeden eski başkan Aziz Yıldırım seçimin ardından ilk açıklamasını yazılı olarak yayınladı. Ali Koç ve ekibini tebrik eden Aziz Yıldırım, 'Kazanan, her zaman temenni ettiğimiz gibi Fenerbahçe olsun.' ifadelerini kullandı. İşte o açıklamanın tamamı...

10 Haziran 2024 Pazartesi 15:38 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama! ''Kazanan her zaman Fenerbahçe olsun''
ABONE OL

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaptı. Yıldırım, Fenerbahçe taraftarına seslendi.

İşte o yazı;

"Büyük Fenerbahçe Taraftarına,

Bundan yaklaşık 3 hafta önce, ben ve arkadaşlarım her şeyden çok sevdiğimiz kulübümüzü yönetmeye talip olduk.

Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk.

Dün gerçekleşen olağan seçimli kongrede, Sayın Ali Koç ve yönetimi üyelerimizin oylarıyla göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum. Kazanan, her zaman temenni ettiğimiz gibi Fenerbahçe olsun.

DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Bu süreç boyunca desteklerini esirgemeyen tüm Fenerbahçe derneklerine, bizlere destek olan ya da olmayan tüm kongre üyelerimize, dünyada eşi benzeri olmayan taraftarlarımıza, özverilerini bir an bile eksik etmeyen gönüllü çalışan dostlarımıza, ÇOCUKLARA, gençlere ve kulübümüze teşekkür ederim.

Şahsım ve arkadaşlarım, 3 hafta önce aday olarak, Fenerbahçe'deki ölü toprağını kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz. Dilerim Fenerbahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız. Bizler de bu yolda, bu camianın bir taraftarı olarak takımlarımızın daima destekçisi olacağız.

Fenerbahçeli çocukların üzülmemesi dileğimle,

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Aziz YILDIRIM"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.