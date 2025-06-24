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Spor

Aziz Yıldırım'dan seçim yorumu: Benim üzerimden yürümeyin

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım, yaptığı konuşmada başkanlık seçimiyle ilgili önemli ifadelerde bulundu.

Haber Merkezi24 Haziran 2025 Salı 21:03 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan seçim yorumu: Benim üzerimden yürümeyin
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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ataşehir'de genç kongre üyeleriyle buluştu. 400'e yakın genç isim, kulübün geleceğiyle ilgili fikirlerini anlattı.

Aziz Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, "Biz hepimiz bugün buraya Fenerbahçe'nin geleceği için neler yapmalıyız, bunu konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın. İki senelik geçiş süreci bambaşka bir konu. Asıl mesele Fenerbahçe'nin tekrar eski günlerine ulaşmak için yapılması gerekenleri konuşmak. Anadolu'da futbol tarihimizde yer alan ancak bugün artık var olmayan bir çok spor kulübü var. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın." dedi.

"BİZİ 10 SENE GEÇTİ"

Aziz Yıldırım, "Diğer kulüpler bizi 10 sene geçti, isim vermek istemediğim için diğer kulüpler diyorum. Bu 10 sene, 5 sene sonra 20 sene olacak. Bir daha önleyemezsiniz. Anadolu'da var olan ama bugün yok olan spor kulüpleri var. Onlar gibi olacağız. Bu yüzden gençler bir araya gelmeli, vizyon koymalı ne yapılması gerekiyorsa onları hayata geçirmesi gerekli." açıklamasında bulundu.

Yıldırım, "Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, bana değil. Bakın beni böyle zorlarsanız, hiçbir Fenerbahçe platformuna katılmam. Ben Fenerbahçe için hepinizin taşın altına elinizi sokmanızı istiyorum." sözlerini sarf etti.

"BENİM ÜZERİMDEN YÜRÜTMEYİN"

Aziz Yıldırım, son olarak, "Gençler bir araya gelmeli ve ortaya vizyon koymalı. Fenerbahçe için yapılması gerekenleri hayata geçirmeli. Beni bırakın. Benimle oynarsanız, bir gün çıkarım bütün kamuoyunun önünde 'Yokum' derim, bütün umutlarınız kaybolur. Benim üzerimden, Fenerbahçe başkanlığı veya seçimi yürütmeyin. İstemiyorum ve lütfen, rica ediyorum siz Fenerbahçe'ye sahip çıkın." diye konuştu.

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