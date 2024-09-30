Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti

Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi süren Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyaretleri devam ediyor.

Eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'ı bu sabah Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ziyaret etti. Geçmiş olsun ziyaretinde Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu ve iş insanı Murat Zorlu da yer aldı.

Paylaşılan fotoğrafta Serhat Akın'ın iki bacağının da sarılı olduğu ve baş ucunda futbol oynadığı yıllardan Fenerbahçe formasının bulunduğu görüldü.