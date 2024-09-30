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Spor

Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım silahlı saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti.

DHA30 Eylül 2024 Pazartesi 11:29 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti
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Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi süren Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyaretleri devam ediyor.

Eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'ı bu sabah Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ziyaret etti. Geçmiş olsun ziyaretinde Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu ve iş insanı Murat Zorlu da yer aldı.

Paylaşılan fotoğrafta Serhat Akın'ın iki bacağının da sarılı olduğu ve baş ucunda futbol oynadığı yıllardan Fenerbahçe formasının bulunduğu görüldü.

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