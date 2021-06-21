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Spor

Aziz Yıldırım'dan sürpriz karar

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

AA21 Haziran 2021 Pazartesi 12:50 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:50
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Fenerbahçe Kulübünde 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 24 Haziran Perşembe günü İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.

Aziz Yıldırım, basın toplantısına ilişkin yaptığı duyuruda, "Hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 11.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpte 1998-2018 tarihlerinde başkanlık yapan Yıldırım, 2-3 Haziran 2018'deki genel kurul toplantısında Ali Koç karşısında seçimi kaybetmişti.

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