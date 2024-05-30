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  • Aziz Yıldırım'dan tek tek açıkladı! ''Şampiyon olamazsak seçime giderim''
Spor

Aziz Yıldırım'dan tek tek açıkladı! ''Şampiyon olamazsak seçime giderim''

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran'da yapılacak seçim öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 'Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim' dedi.

30 Mayıs 2024 Perşembe 19:09 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan tek tek açıkladı! ''Şampiyon olamazsak seçime giderim''
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, üyelerle bir araya geldi. Yıldırım, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

"NE BÜYÜKMÜŞ AZİZ YILDIRIM?"

"Karşı taraf cuma gününe kadar hoca ve 2 oyuncu açıklamaya çalışıyor. Gördünüz mü Aziz Yıldırım ne büyük adammış ya?"

"ŞAMPİYON OLMAZSAK KONGREYE GİDERİM"

"Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!"

"60 BİN OLACAK"

"İki kale arkasına üçüncü kat çıkılacak, önümüzdeki sene kapasite 60 bin olacak."

"ALMAN FİRMAYLA ANLAŞTIK"

"Çatı 3 metre yükseltilecek, stadın dışı karbonla kaplanacak ve akustik iyileştirilecek. Alman bir firmayla anlaşma yapıldı."

"KAVGA ETMEM, KALDIRAMAZ"

"Ben kavga etmeyeceğim bunu bilin. O iyi bir aile çocuğu bizim söylediklerimizi kaldıramaz ondan hiç girmeyelim. Ali Bey çaresiz, o Fenerbahçe için varolan bir insan değil, o kendisi için var. Yeni gelen arkadaşlarla 3 ayda kavga eder yanındakiler doğruyu söylediğinde onlarla kavga eder. Spor kulübü olmak dışında her şeyle uğraşıyoruz. Ey Fenerbahçeliler, 4 yılda beni gönderdiniz şimdi sıra onda!"

"MOU'YA ENKAZ BIRAKTI DEMİŞLER"

"Bunlar, menajerlerine Mourinho'ya gidip 'Aziz Yıldırım enkaz bıraktı' dedirtmişler. Konuşuyorduk... Adamın önünde tesisler açıktı, sordum 'Bunları kim yaptı biliyor musun?' dedim."

'TEKRAR KOVACAĞIM'

"Seçildiğim gün sağlık ekibini göndereceğim kovdum geri getirdiler tekrar kovacağım. Dışardan doktor getireceğiz geniş bir ekip kurup orada kalıcılık sağlayacağız."

'BEN HADDİMİ BİLİRİM'

"Ben onunla neden televizyona çıkayım? Ne var, ne konuşacağız? Ben sizinle çıkarım siz haddinizi bilirsiniz, ben haddimi bilirim. Bununla (Ali Koç) öyle bir şey olabilir mi?"

"BEN SEÇİLİRSEM TFF GİDER"

"Seçilirsem TFF başkanı değişir! Direkt değişir hem de görürsünüz. Gidecek! Ama ben seçilmezsem, devam etme şansı var!"

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