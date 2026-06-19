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Spor

Aziz Yıldırım'dan ters köşe! Aykut Kocaman beklerken, İsmail Kartal geldi

Fenerbahçe'de yeni başkan Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman hamlesi beklenirken teknik direktörlüğe İsmail Kartal getirildi. Aziz Yıldırım, kadro planlamasında teknik adamla anlaşamadı ve tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR19 Haziran 2026 Cuma 08:51 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan ters köşe! Aykut Kocaman beklerken, İsmail Kartal geldi
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Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktörlük açıklaması dün yapıldı. Seçim sürecinden bu yana Aykut Kocaman'ın ismi anılan Sarı-Lacivertliler'de İsmail Kartal'ın göreve getirilmesi gündem oldu. Başkan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la uzun süre görüşmüş ve birçok konuda anlaşma sağlamıştı. İkili arasında kadro planlaması konusunda fikir ayrılıklarının ortaya çıktığı ve Aziz Yıldırım'ın bu nedenle Aykut Kocaman'dan vazgeçtiği bildirildi. Kanarya'da İsmail Kartal dördüncü kez takımın başına getirildi. Canlı yayında açıklanan İsmail Kartal, büyük heyecan duyduğunu belirtti.

CAMİAMIZA BİR BORCUMUZ VAR

Son olarak 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Kartal, "Tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Çok heyecanlıyım. Sayın başkanımızın beni arayıp 'Oğlum, İsmail, nasılsın?' demesi bile beni çok mutlu etti. Başkanımızla çok özel anılarımız var. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Bu sezon şampiyon olmamız lazım. Camiamıza bir borcumuz var, bunu ödeyemedik. Üç dönemimin ikisinde şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Bu tescillenmiş bir durum. 99 puan ve 99 gollü sezonu hatırlayın, biz nasıl futbol oynattıysak, Avrupa'daki büyük takımların oynadığı futbolun benzeriydi" dedi.

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