İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7259
  • EURO
    53,5146
  • ALTIN
    6713.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi! ''6 tane yapacağız...''
Spor

Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi! ''6 tane yapacağız...''

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, genel kurul öncesi yaptığı açıklamalarda hem şampiyonluk hedefini hem de transfer planlamasını değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin yeniden zirveye çıkması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, yeni sezon öncesi teknik direktör ve transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 20:35 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi! ''6 tane yapacağız...''
ABONE OL

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan genel kurul öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Yıldırım, şampiyonluk mesajı verirken aynı zamanda transfer konusuna da değindi.

TRT Spor'a konuşan Aziz Yıldırım, transfer gündemlerine ilişkin, "2 yabancı santrfor getireceğiz. İsimleri belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım" açıklamasını yaptı.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"6 defa şampiyon yaptık. 3 kez son maçta kaybettik. 3 Temmuz hadisesi yaşandı. Fenerbahçe aşağı çekildi. Halbuki Fenerbahçe'nin bütçesi 250 milyon dolarlara gelmişti. Avrupa'da ilk 20 kulüp içerisindeydi. Türkiye'de ilk 30 dev şirketin içindeydi. Maalesef 3 Temmuz operasyonuyla Fenerbahçe aşağı çekildi."

"Çocuklarda başarı olmamasından dolayı üzüntü vardı. Şampiyon olduğunuz zaman bütün kırgınlıklar biter. 12 yıldır yaklaşılamadığı için ayrışmalar başladı. Camianın büyüklüğünün tartışılır hale gelmemesi için aday olduk."

"Türkiye'nin, Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu kadar Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak."

"TRANSFER AÇIKLAMASI"

"2 yabancı santrfor getireceğiz. İsimleri belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım. Bütün Türkiye'ye ve Fenerbahçelilere söylüyorum. Seçimden önce gerekirse kendileri açıklarlar. Bu kadar basit."

"6 bölge için ihtiyaç tespit ettik. 2 yabancı santrfor kesin, bir tane de yerli olabilir. Toplam 3 santrfor + Cherif var. Sağ bek, sol taraf ve stoperlere takviye lazım. Orta sahaya da gelmek isteyen var. Orası şu an dolu gözüküyor, giden olursa alabiliriz."

"KADIKÖY'DE HERKESİ YENECEĞİZ"

"Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar, sevindiler. Şimdi biz berabere kalıyoruz, biz seviniyoruz; öyle şey olmaz. Biz Kadıköy'de herkesi yeneceğiz. Büyü falan da yok orada, yürek var. Biz orada her geleni yeneceğiz. Gelen takımların ayağı titrerdi. Onlar söylüyorlar, ben söylemiyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.