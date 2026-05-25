Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan genel kurul öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Yıldırım, şampiyonluk mesajı verirken aynı zamanda transfer konusuna da değindi.

TRT Spor'a konuşan Aziz Yıldırım, transfer gündemlerine ilişkin, "2 yabancı santrfor getireceğiz. İsimleri belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım" açıklamasını yaptı.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"6 defa şampiyon yaptık. 3 kez son maçta kaybettik. 3 Temmuz hadisesi yaşandı. Fenerbahçe aşağı çekildi. Halbuki Fenerbahçe'nin bütçesi 250 milyon dolarlara gelmişti. Avrupa'da ilk 20 kulüp içerisindeydi. Türkiye'de ilk 30 dev şirketin içindeydi. Maalesef 3 Temmuz operasyonuyla Fenerbahçe aşağı çekildi."

"Çocuklarda başarı olmamasından dolayı üzüntü vardı. Şampiyon olduğunuz zaman bütün kırgınlıklar biter. 12 yıldır yaklaşılamadığı için ayrışmalar başladı. Camianın büyüklüğünün tartışılır hale gelmemesi için aday olduk."

"Türkiye'nin, Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu kadar Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak."

"2 yabancı santrfor getireceğiz. İsimleri belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım. Bütün Türkiye'ye ve Fenerbahçelilere söylüyorum. Seçimden önce gerekirse kendileri açıklarlar. Bu kadar basit."

"6 bölge için ihtiyaç tespit ettik. 2 yabancı santrfor kesin, bir tane de yerli olabilir. Toplam 3 santrfor + Cherif var. Sağ bek, sol taraf ve stoperlere takviye lazım. Orta sahaya da gelmek isteyen var. Orası şu an dolu gözüküyor, giden olursa alabiliriz."

"KADIKÖY'DE HERKESİ YENECEĞİZ"

"Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar, sevindiler. Şimdi biz berabere kalıyoruz, biz seviniyoruz; öyle şey olmaz. Biz Kadıköy'de herkesi yeneceğiz. Büyü falan da yok orada, yürek var. Biz orada her geleni yeneceğiz. Gelen takımların ayağı titrerdi. Onlar söylüyorlar, ben söylemiyorum."