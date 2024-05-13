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Spor

Aziz Yıldırım'dan yönetim listesi açıklaması!

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adaylığı ile ilgili henüz yönetim veya kurul listesi hazırlamadığını belirterek, '15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime / kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim' dedi.

IHA13 Mayıs 2024 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan yönetim listesi açıklaması!
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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek. Yıldırım, sosyal medyada adaylık ve yönetim listesi ile ilgili çıkan haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı.

Yıldırım, "Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon oluşturulmaktadır. Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım. 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime / kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim. Bu tip manipülatif paylaşımlar son derece ayıptır. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, benim ağzımdan çıkmayan bu tip yalan bilgilere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."

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