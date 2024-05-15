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Spor

Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklayacağı saat belli oldu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım bugün (çarşamba) düzenleyeceği basın toplantısıyla yeniden başkanlığa adaylığını açıklayacak.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:46 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklayacağı saat belli oldu
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Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım, yeniden başkanlığa aday olacak.

Aziz Yıldırım, bugün saat 13.30'da basın toplantısı düzenleyecek ve yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu duyuracak.

Geçtiğimiz günlerde verdiği kısa röportajda teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü söyleyen Yıldırım'ın, camia gündemine dair de önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Aziz Yıldırım'ın tüm açıklamaları anbean Sporx'te olacak.

SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada seçimin 30 - 31 Mayıs tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8 - 9 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

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