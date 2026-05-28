Her fırsatta iki golcü alacağını ifade eden başkan adayı Aziz Yıldırım'ın forvet adayları da belli oldu. Yıldırım, Sadettin Saran yönetiminin sezon içinde temas kurduğu Borussia Dortmundlu Serhou Guirassy ve kulübüyle görüşerek prensipte anlaştı. Ayrıca Mallorca'dan Vedat Muriqi, Aziz Yıldırım'a "evet" dedi. Yıldırım'ın ekibi, La Liga'da düşen Mallorca ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Kosovalı golcünün sözleşmesinde yazan serbest kalma maddesi 30 milyon euro... Kırmızı-siyahlı kulübün küme düşmesi sonrasında talebini 15-20 milyon euro bandına düşürmesi bekleniyor. Yıldırım ve ekibi, İspanyol ekibinin yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri kısa süre içinde sonlandırmak istiyor. Yerli golcü için de çalışmalar devam ediyor.