Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimlere gireceği yönetim kurulu listesi belli oldu.
Yönetimde; Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Selim Kosif ve TBF Başkanvekili Ömer Onan gibi isimler dikkat çekti.
İşte Aziz Yıldırım'ın listesi;
ASİL
Mithat Yenigün
Mahmut Uslu
Cengiz Erdem
Nihat Özbağı
İlhan Ekşioğlu
Mehmet İman
Önder Fırat
Fatih Öztürk
Murat Salar
Batuhan Özdemir
Ömer Onan
Hande Tibuk
Ahmet Özokur
YEDEK
Emin Selim Akgül
Mustafa Aydın Acun
Emrah Tünay
Mehmet Engin Özturan
Kemal Fatih Aslan
Berkay Erdim
Tuna Akın