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  • Aziz Yıldırım'ın listesi belli oldu! İşte yönetim kurulunda yer alan isimler
Spor

Aziz Yıldırım'ın listesi belli oldu! İşte yönetim kurulunda yer alan isimler

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kulübün eski başkanı ve mevcut adayı Aziz Yıldırım'ın genel kurul listesi belli oldu. İşte detaylar...

23 Mayıs 2024 Perşembe 18:42 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'ın listesi belli oldu! İşte yönetim kurulunda yer alan isimler
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimlere gireceği yönetim kurulu listesi belli oldu.

Yönetimde; Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Selim Kosif ve TBF Başkanvekili Ömer Onan gibi isimler dikkat çekti.

İşte Aziz Yıldırım'ın listesi;

ASİL

Mithat Yenigün

Mahmut Uslu

Cengiz Erdem

Nihat Özbağı

İlhan Ekşioğlu

Mehmet İman

Önder Fırat

Fatih Öztürk

Murat Salar

Batuhan Özdemir

Ömer Onan

Hande Tibuk

Ahmet Özokur

YEDEK

Emin Selim Akgül

Mustafa Aydın Acun

Emrah Tünay

Mehmet Engin Özturan

Kemal Fatih Aslan

Berkay Erdim

Tuna Akın

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