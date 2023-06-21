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Spor

Aziz Yıldırım'ın programı iptal oldu

Aziz Yıldırım'ın katılacağı televizyon programı Moderatör Mehmet Akif Ersoy'un rahatsızlığı sebebiyle iiptal oldu.

21 Haziran 2023 Çarşamba 17:53 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım'ın programı iptal oldu
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, canlı yayında açıklamalarda bulunacaktı ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Aziz Yıldırım, canlı yayına çıkma kararı almıştı ancak moderatör Mehmet Akif Ersoy'un rahatsızlığı sebebiyle iptal oldu.

Mehmet Akif Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 21.00'da Habertürk Tv'de Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Sn. Aziz Yıldırım ile yapmayı planladığımız program sağlıkla ilgili rahatsızlığım sebebiyle yapılamayacaktır. İzleyicilerimizin bilgisine sunarım..." ifadelerini kullandı.

CUMA GÜNÜ BASIN TOPLANTISI

Aziz Yıldırım cephesinden yapılan yeni açıklamada "Kendisi açıklamalarını Cuma günü basın toplantısı yoluyla yapacaktır. Konuyla ilgili gerekli bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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