Azubuike Başakşehir'de kaldı

DHA 25 Ağustos 2020 Salı 18:04 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 18:04

Medipol Başakşehir Kulübü, geçen sezon satın alma opsiyonlu kiraladığı futbolcu Azubuike'nin satın alma opsiyonunun devreye girdiğini ve oyuncunun 2022-2023 sezonu sonuna kadar turuncu lacivertli formayı giyeceğini açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında FC Pyramids’den satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Okechukwu Azubuike’nin satın alma opsiyonu 19.07.2020 tarihinde devreye girmiştir. 2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz" denildi.