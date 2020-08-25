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Spor

Azubuike Başakşehir'de kaldı

Medipol Başakşehir, FC Pyramids'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Azubuike'nin opsiyonunu kullanma kararı aldı. Azubuike, 2022-2023 sezonu sonuna kadar turuncu lacivertli formayı giyecek.

DHA25 Ağustos 2020 Salı 18:04 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 18:04
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Medipol Başakşehir Kulübü, geçen sezon satın alma opsiyonlu kiraladığı futbolcu Azubuike'nin satın alma opsiyonunun devreye girdiğini ve oyuncunun 2022-2023 sezonu sonuna kadar turuncu lacivertli formayı giyeceğini açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında FC Pyramids’den satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Okechukwu Azubuike’nin satın alma opsiyonu 19.07.2020 tarihinde devreye girmiştir. 2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz" denildi.

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