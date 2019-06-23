Azubuike Başakşehir’e!

SÜPER Lig’de son 3 sezonda şampiyonluğu kıl payı kaçırdıktan sonra Abdullah Avcı ile yollarını ayırıp takımın başına Okan Buruk’u getiren Medipol Başakşehir’de transfer arayışları devam ediyor. Birçok oyuncususu büyük takımların radarında olan Turuncu-Lacivertliler’in hocası Buruk’un geçen sezonun devre arasında Çaykur Rizespor’a kiralık olarak aldığı Okechukwu Azubuike’nin transferine onay verdiği iddia edildi. Başakşehir’in menajerini İstanbul’a çağırdığı 22 yaşındaki Nijeryalı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.