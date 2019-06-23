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Azubuike Başakşehir’e!

Turuncu-Lacivertliler, 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusunun menajerini İstanbul’a çağırdı. Başakşehir’in Azubuike’ye 3 yıllık imza attıracağı iddia edildi.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de son 3 sezonda şampiyonluğu kıl payı kaçırdıktan sonra Abdullah Avcı ile yollarını ayırıp takımın başına Okan Buruk’u getiren Medipol Başakşehir’de transfer arayışları devam ediyor. Birçok oyuncususu büyük takımların radarında olan Turuncu-Lacivertliler’in hocası Buruk’un geçen sezonun devre arasında Çaykur Rizespor’a kiralık olarak aldığı Okechukwu Azubuike’nin transferine onay verdiği iddia edildi. Başakşehir’in menajerini İstanbul’a çağırdığı 22 yaşındaki Nijeryalı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

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