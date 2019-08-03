B planı Roman Yaremchuk

YENİ sezonda hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak için kadrosuna takviye yapmak isteyen G.Saray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Mbaye Diagne’yi 13-14 milyon euroya satıp, Monaco’dan Radamel Falcao’yu almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, yaşanacak olumsuzluklar için de B planını hazır tutuyor. Yönetimin 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü için şartlarını sonuna kadar zorlayacağı ancak Belçika’nın Genk takımında forma giyen Roman Yaremchuk’u da yedekte tuttuğu ortaya çıktı. Cim-Bom’un Belçika kulübünün 23 yaşındaki Ukraynalı golcü için 2 milyon euro talep etmesi nedeniyle kiralama formülünü devreye soktuğu kaydedildi. Yaremchuk, 2017-2018 sezonu başında Dinamo Kiev’den 2 milyon euroya Genk’e transfer olmuştu. 1.91 boyundaki oyuncu geçen sezon 45 maçta 12 gol atıp, 3 de asist yaptı.