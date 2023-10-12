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Spor

Baba Çebi'den Başkan Çebi'ye tavsiye

Beşiktaş'ta başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı konusunda gözler Ahmet Nur Çebi'ye çevrilmişken yeni bir haber geldi. Baba Çebi'den Başkan Çebi'ye görevi bırak sade taraftar ol denildi. İşte detaylar...

12 Ekim 2023 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Baba Çebi'den Başkan Çebi'ye tavsiye
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi, kongreye müdahil oldu!

Baba Çebi'nin Başkan'a, "Geceni gündüzüne kattın. İşinden, ailenden, hatta sağlığından oldun. Kulüp için her türlü fedakârlığı gösterdin. Kulübün parasını saçıp transfer yapmadığın ve birkaç maçın sonucuna bakarak neler işittin, nelerle karşılaştın. Bundan böyle çok sevdiğin kulübünün sadece daha önce olduğu gibi sade taraftarı olmakla yetin" şeklinde bir dizi söylemlerde bulunduğu öğrenildi. Çebi'nin yönetim arkadaşları ve bazı çevrelerden yeniden aday olması talebine karşın seçime girmesi beklenmiyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Geçtiğimiz hafta olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş Yönetimi, kongre tarihi konusunda yeni bir açıklama yayımladı.

Bildiride, "6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; kongre üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder; olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz" denildi.

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