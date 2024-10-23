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Spor

Baba oğul sahaya çıktı! Los Angeles Lakers galip geldi

NBA ekibi Los Angeles Lakers sezonun ilk maçında sahasında konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 110-103'lük skorla mağlup etti.

23 Ekim 2024 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
Baba oğul sahaya çıktı! Los Angeles Lakers galip geldi
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NBA'de LA Lakers, Minnesota Timberwolves'u 110-103 yenerek sezona evinde iyi bir giriş yaptı.

LeBron James ile oğlu Bronny James ilk kez bir NBA maçında sahayı paylaşarak tarihe geçti. 39 yaşındaki LeBron ve 20 yaşındaki Bronny, baba-oğul olarak 2.5 dakika sahada kaldı.

LeBron 16 sayı 5 ribaund 4 asist ile oynarken Anthony Davis 36 sayı 16 ribaund 4 asist 1 top çalma 3 blok ile galibiyeti getirdi. Rui Hachimura 18 sayı 5 ribaund 1 asist ile oynarken Austin Reaves 12 sayı 9 ribaund 4 asist ile etkili oldu.

Minnesota'da Anthony Edwards 27 sayı 6 ribaund 3 asist, Julius Randle 16 sayı 9 ribaund 4 asist, Rudy Gobert 13 sayı 14 ribaund ile mücadele etti.

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