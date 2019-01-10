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Babacar, Fenerbahçe'yi bekliyor

Tarihinin en kötü günlerini geçiren Sarı-Lacivertliler transfere sarıldı. Sadık’a formayı giydiren Fenerbahçe, ikinci transferini Sassuolo’da mutsuz olan Babacar ile yapmaya hazırlanıyor. İtalyanlar, satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralama teklifi ne sıcak bakıyor.

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TRANSFER TEMASLARI SIKLAŞTI
 
F.BAHÇE içinde bulunduğu kötü durumdan çıkmak için transfere sarıldı. Takımı Ersun Yanal’a emanet ettikten sonra transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Yeni Malatyaspor’un tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar’ı kadroya katan Sarı-Lacivertliler’de sportif direktör Damien Comolli, dünyanın dört bir yanında oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Soldado, Slimani ve Frey’in performansından memnun olmayan Comolli, forvetin yanı sıra bir orta saha ve bir de kanat oyuncusu için temaslarını sıklaştırdı.
 
SASSUOLO’DA ÇOK MUTSUZ
 
FORVET için İtalyan ekibi Sassuolo’da mutsuz olan Khouma Babacar’ı listeye alan Sarı-Lacivertliler, 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için takımıyla görüşmelere başladı. İtalyan basınından Alfredopedulla’nın haberine göre; Sassuolo’da Matri, Raspadori ve Kevin-Prince Boateng gibi yıldızların arkasında kalan Babacar, Fenerbahçe’ye bir adım yakın. Habere göre, Sarı-Lacivertliler’den gelen satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralama teklifine İtalyan ekip sıcak bakıyor
 
ATAKAN ZOR, PETERSON GELEBİLİR
 
SARI-LACİVERTLİLER, ön libero için de Holstein Kiel'de oynayan 22 yaşındaki gurbetçi oyuncu Atakan Karazor'a yöneldi. Alman basını, Fenerbahçe’nin Atakan için harekete geçtiğini ancak hem oyuncunun hem de takımın bu transfere sıcak bakmadığını yazdı. Hollanda basını da Sarı-Lacivertliler’in, Heracles Almelo forması giyen 24 yaşındaki İsveçli sol kanat oyuncusu Kristoffer Peterson'u listesine aldığını öne sürerken, transferin her an gerçekleşebileceği bilgisine yer verdi.
 

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