  • Babası açıkladı: Noa Lang'ın hedefi belli oldu
Spor

Babası açıkladı: Noa Lang'ın hedefi belli oldu

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Noa Lang'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Hollandalı futbolcunun babası Jeffrey Lang, oğlunun Napoli'de kalıp kendini kanıtlamak istediğini ifade etti.

HABER MERKEZİ1 Haziran 2026 Pazartesi 01:45 - Güncelleme:
Galatasaray'ın geride bıraktığımız ara transfer döneminde Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, sezonun bitmesiyle birlikte İtalyan ekibine geri döndü.

Galatasaray, Hollandalı futbolcunun kiralık sözleşmesinde yer alan 30 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmadı.

GELECEĞİ BELİRSİZ

İtalyan basınından Il Mattino, geçtiğimiz günlerde, Galatasaray'ın, 26 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili Napoli'den bilgi aldığını duyurdu.

BABASINDAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan Napoli'ye geri dönmesiyle birlikte geleceği belirsizliğini koruyan Noa Lang için babasından açıklama geldi.

Noa Lang'ın babası Jeffrey Lang, "Çok hevesli ve Napoli'de başarılı olmak istiyor. Üstelik onu fazla oynatmayan teknik direktör de (Antonio Conte) artık takımda değil. Şimdi performansıyla kendisini kanıtlamalı." dedi.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

