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Spor

Babası, Luis Diaz'ın hayalini itiraf etti!

Liverpool'un başarılı futbolcusu Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz, 26 yaşındaki oyuncunun hayalinin Barcelona'da oynamak olduğunu itiraf etti.

17 Kasım 2023 Cuma 23:53 - Güncelleme:
Babası, Luis Diaz'ın hayalini itiraf etti!
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Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz, Kolombiyalı oyuncunun Barcelona'da oynama hayalinin olduğunu söyledi.

Baba Diaz yaptığı açıklamada, "Oğlum, Barcelona'nın büyük bir hayranı. Orada oynamak onun hayali. Şu anda böyle bir transferin gerçekleşme olasılığının olup olmadığını bilmiyorum." dedi.

Porto ve Liverpool'a teşekkür eden Diaz, "Ona verdikleri destekten dolayı Porto ve Liverpool'a teşekkür etmek istiyorum. Tanrı'ya şükür çalışkan, sadık ve çok disiplinli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Baba Diaz ayrıca, "Luis'in Barcelona'ya gitmesinde bir sorun yok. Barça, dünyanın en önde gelen kulüpleri arasında yer alıyor." şeklinde konuştu.

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