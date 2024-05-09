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Spor

Babel: Beşiktaş'tan ayrılmayı istememiştim

Bir dönem ligimizde Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Ryan Babel, siyah beyazlı ekipten ayrıldığı döneme dair önemli açıklamalarda bulundu.

9 Mayıs 2024 Perşembe 18:00 - Güncelleme:
Babel: Beşiktaş'tan ayrılmayı istememiştim
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Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Ryan Babel, Türkiye günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İngiliz basınından Ladbrokes'a konuşan Babel, "Açıkçası Galatasaray'a transferim pek iyi gitmedi. Bu transferden sonra ilk kez Beşiktaş'a karşı oynamak gerçekten çok üzücüydü. Çünkü herkesin kalbini kazanmışken ve çok güzel anılar biriktirdiğim bir stadyuma geri dönmüşken, ne zaman topa sahip olsam ıslıklanıyor ve yuhalanıyordum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTEMEDİM"

Beşiktaş'tan ayrılma süreci hakkında konuşan Babel, "Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim ama o zamanki yönetim kurulundaki insanların tüm bu durumla gerçekten saygılı bir şekilde ilgilenmediğini hissettim ve bu nedenle başka seçeneklere bakmam gerekti. Şimdi, eğer her şeyi geri döndürebilseydim ve onlar da bana saygı gösterseydi, Beşiktaş'ta kalırdım. Maalesef taraftarlar oyuncuların neden bazı kararlar aldığını her zaman bilemiyor." sözlerini sarf etti.

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