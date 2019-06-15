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Babel imza atmaya geliyor

G.Saray’ın prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı futbolcunun yarın İstanbul’da olması bekleniyor. Ryan Babel ile son görüşmeler yapıldıktan sonra sözleşme imzalanacak.

  • Star Spor
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CİM-BOM’UN transfer dönemindeki ilk bombası bir aksilik çıkmazsa Ryan Babel olacak. Galatasaray Yönetimi daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı futbolcuyu yarın İstanbul’a getirecek. Taraflar arasında son görüşmeler yapılacak ve ardından sağlık kontrolünden geçecek olan 32 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Babel’e yıllık 2.5 milyon euro ödenecek. Yıldız futbolcu geçen sezon devre arasında Beşiktaş’tan Fulham’a kiralanmıştı. Premier Lig’de 5 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan Babel sözleşme süresi bittiği için bonservis bedelsiz alınacak. Babel, Hollanda Milli Takımı’nın Uluslar Ligi final karşılaşmalarında da forma giymişti.

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