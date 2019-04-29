24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9488
  • 6,6636
  • 244.729
  • 94.535
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Babel’de mutlu son

Aslan, şu anda Fulham’da oynayan Hollandalı star ile 3 yıllık söz kesti. İmza parası dahil 10 milyon Euro kazanacak olan Babel, sezon sonunda imzayı atacak.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GELECEK sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı. Ara transfer döneminde Fulham’dan Beşiktaş’a transfer olan ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği yıldız oyuncunun, Sarı-Kırmızılı takımın formasını giymesi için artık hiç bir engelin kalmadığı ifade edildi.

24 MART’TA EL SIKIŞTILAR

 Galatasaraylı yöneticilerin, anlaşmayı 24 Mart’taki Hollanda-Almanya maçı sonrası sağladığı ortaya çıktı. Babel, menajeri ve Sarı-Kırmızılı idarecilerin Hollanda’da buluşarak şartları görüştüğü ve yeni sezon için el sıkıştığı öğrenildi. Buna göre Galatasaray, 32 yaşındaki Babel’e 3 yıl için imza parası da dahil olmak üzere 10 milyon Euro (Yaklaşık 65 milyon TL) ödeyecek.

MENAJERİ DE DOĞRULADI

Babel’in menajeri Winnie Haatrecht, yaptığı açıklamada, teklif aldıklarını doğrulayarak, “Babel şu anda Fulham’ın kontratlı futbolcusu. Kendisine bazı teklifler geldi ancak bu konuda daha fazla detay veremeyeceğim. Bunları Babel ile kendi aramızda değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Babel bu sezon Beşiktaş ve Fulham’da 32 maçta 10 gol attı, 5 asist yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dilber Ay hayatını kaybetti

Dilber Ay hayatını kaybetti

"Katar ve Türkiye karşıtı bir koalisyona girmeyiz"

'Katar ve Türkiye karşıtı bir koalisyona girmeyiz'

Trump'tan NYT'ye karikatür tepkisi

Trump'tan NYT'ye karikatür tepkisi

Ege'de deprem

Ege'de deprem

Türkiye itirafı: Alman dostlarım duymaktan mutlu olmayacaklar

Türkiye itirafı: Alman dostlarım duymaktan mutlu olmayacaklar

1 Mayıs öncesi asayiş uygulaması

1 Mayıs öncesi asayiş uygulaması

Konya'da kazanan çıkmadı

Konya'da kazanan çıkmadı

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Filistin'de ramazan mutfağının olmazsa olmaz lezzeti 'firik'

Filistin'de ramazan mutfağının olmazsa olmaz lezzeti 'firik'

Yaylalarda iki mevsim güzelliği

Yaylalarda iki mevsim güzelliği

Fırtına'nın namlusu yerli teknolojiye emanet

Fırtına'nın namlusu yerli teknolojiye emanet

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA