Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Babel'den Beşiktaş taraftarına küfürlü yanıt

Beşiktaş'la sözleşme uzatmaması ve son haftalardaki performansıyla eleştirilen Ryan Babel, sosyal medya hesabından bir taraftara küfürle cevap vermesi dikkati çekti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel sosyal medya hesabından siyah-beyazlı bir taraftarla şoke eden bir diyaloğa girdi.

Taraftarın, "Yollayın gitsin. Yeniden 200 bin euro kazanmak mı istiyorsun Kasımpaşalı Babel" yorumuna sinirlenen 31 yaşındaki futbolcu, küfür içerikli bir cevap verdi.

Babel'in siyah-beyazlı taraftarın annesine yönelik küfür içerikli söylemi büyük tepki çekti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yüzlerce mülteci, Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışıyor

Yüzlerce mülteci, Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışıyor

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA