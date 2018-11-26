Babel'den Beşiktaş taraftarına küfürlü yanıt

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel sosyal medya hesabından siyah-beyazlı bir taraftarla şoke eden bir diyaloğa girdi.

Taraftarın, "Yollayın gitsin. Yeniden 200 bin euro kazanmak mı istiyorsun Kasımpaşalı Babel" yorumuna sinirlenen 31 yaşındaki futbolcu, küfür içerikli bir cevap verdi.

Babel'in siyah-beyazlı taraftarın annesine yönelik küfür içerikli söylemi büyük tepki çekti.