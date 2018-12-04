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Babel'e para cezası geliyor

Sosyal medyada bir Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı polemik nedeniyle büyük tepki çeken ve kulüp tarafından savunması istenen Ryan Babel için kritik toplantı birkaç gün içerisinde yapılacak.

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Yönetimden özür dileyen Holladalı futbolcunun kadro dışı bırakılması ihtimalinin düşük olduğu ortaya çıktı. 

Takımdaki olumlu havanın bozulmasını İstemeyen siyah-beyazlı yönetimin, Babel'e para cezası vermeyi düşündüğü aktarıldı. 

Babel'e ceza konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş'in fikrini alacak olan yöneticilerin, özür dilemesi halinde Tolgay Arslan'a dönüş kapılarını açık tutabileceği de ifade edildi.

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