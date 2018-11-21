Babel'in sağ arka adalesinde mikroyırtık!
Almanya - Hollanda maçında sakatlanarak oyundan alınan Babel'in sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık tespit edildi.
Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel’in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.
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