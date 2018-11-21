Babel'in sağ arka adalesinde mikroyırtık!

Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel’in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.