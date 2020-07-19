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Spor

Badalona, Ante Tomic'i transfer etti

İspanya'nın Joventut Badalona Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Hırvat pivot Ante Tomic'i kadrosuna kattı.

AA19 Temmuz 2020 Pazar 17:37 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 17:37
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Joventut Badalona Kulübü, Barcelona'dan ayrılan 33 yaşındaki Tomic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine ülkesinin Zagreb ekibinde başlayan Tomic, 2010-2012 yıllarında İspanya'da Real Madrid forması giydikten sonra Barcelona'ya transfer olmuştu.

Barcelona'da 579 maçla en fazla forma giyen yabancı oyuncu unvanına sahip Tomic, 8 yıl görev yaptığı takımıyla bir İspanya ligi ve 3 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Tomic, THY Avrupa Ligi'nde 2013 ve 2014'te Dörtlü Final oynayan Barcelona'da sezonun en iyi 5'ine seçilmişti.

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