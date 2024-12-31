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Spor

Badminton Süper Ligi'nde şampiyonluğa Erzincan Öİ ulaştı

Türkiye Badminton Süper Ligi'nde 2024 sezonunun şampiyonu Erzincan Özel İdare Spor Kulübü oldu.

AA31 Aralık 2024 Salı 19:28 - Güncelleme:
Badminton Süper Ligi'nde şampiyonluğa Erzincan Öİ ulaştı
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Türkiye Badminton Süper Ligi'nde şampiyon Erzincan Özel İdare Spor Kulübü oldu. Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre 2024 sezonu lig müsabakaları Ankara'daki son etap mücadelesiyle tamamlandı.

Erzincan Özel İdare Spor Kulübü, sekiz etap sonunda 44 puanla Türkiye Badminton Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü sırayı aldı.

Ligde son üç sırada bulunan Eskişehir DSİ Bentspor, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü ve Samsun Akademi Spor Kulübü 1. Lig'e düştü.

Türkiye Badminton 1. Ligi'nde ise Muğla Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon, Ankara Pursaklar Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Ankara Genç Yıldızlar Spor Kulübü üçüncü olarak Süper Lig'e yükseldi.

Sezonun "enleri"

Süper Lig'de sezonun en iyi sporcuları kategorilerine göre şunlar seçildi:

En iyi tek erkek: Yusuf Yaşar

En iyi tek kadın: Büşra Ünlü

En iyi çift erkek: Emre Sönmez-Semih Baha Başakın

En iyi çift kadın: Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin

En iyi karışık çift: Emre Sönmez-Nazlıcan İnci

  • Erzincan Özel İdare
  • 2024 Şampiyonu
  • Badminton Süper Lig

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