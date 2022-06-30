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Spor

Badmintoncu Neslihan Yiğit'ten Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 13:40 - Güncelleme:
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Oran'daki Salle Oued Tlelat Salonu'nda oynanan müsabakalarda sırasıyla İspanyol Ania Setien Erro, İtalyan Yasmine Hamza ve Mısırlı Doha Hany'i yenerek finale yükselen Neslihan, karşılaşmalarda rakiplerine set vermedi.

Finalde karşılaştığı İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı da 21-14 ve 21-11'lik setlerle 2-0 yenen Neslihan, altın madalya kazandı.

Akdeniz Oyunları'nı takip etmek için Cezayir'e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Neslihan Yiğit'in final mücadelesini salonda izledi.

Yerlikaya, finalin ardından Neslihan'ın yanına giderek milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik etti.

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