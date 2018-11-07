Badou Ndiaye: Rusya'dan 3 puanla dönmemiz gerekiyor

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'da maç sonu Badou Ndiaye ve Mariano açıklamalarda bulundu.

Erken gole değinen Badou Ndiaye: "Buraya 3 puan için gelmiştik ve bunu yapabileceğimizi biliyorduk. Schalke bizden iyi bir takım değil ve bunun da bilincindeydik. Erken gelen bir gol sinirimizi bozdu. Çok üzücü." ifadelerini kullandı.

Grup iddiası için Rusya'dan 3 puan almaları gerektiğini vurgulayan Mariano: "Şampiyonlar Ligi farklı bir seviye, zor bir maç olacağını biliyorduk. Golü erken yedik ve bizi etkiledi. İki maçımız var Şampiyonlar Ligi'nde, şimdi onlara odaklanmamız lazım. Rusya'dan 3 puanla dönmemiz gerekiyor ki, grupta hala iddiamız olsun." dedi.