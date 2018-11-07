Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Badou Ndiaye: Rusya'dan 3 puanla dönmemiz gerekiyor

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'da maç sonu Badou Ndiaye ve Mariano açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'da maç sonu Badou Ndiaye ve Mariano açıklamalarda bulundu.

Erken gole değinen Badou Ndiaye: "Buraya 3 puan için gelmiştik ve bunu yapabileceğimizi biliyorduk. Schalke bizden iyi bir takım değil ve bunun da bilincindeydik. Erken gelen bir gol sinirimizi bozdu. Çok üzücü." ifadelerini kullandı.

Grup iddiası için Rusya'dan 3 puan almaları gerektiğini vurgulayan Mariano: "Şampiyonlar Ligi farklı bir seviye, zor bir maç olacağını biliyorduk. Golü erken yedik ve bizi etkiledi. İki maçımız var Şampiyonlar Ligi'nde, şimdi onlara odaklanmamız lazım. Rusya'dan 3 puanla dönmemiz gerekiyor ki, grupta hala iddiamız olsun." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Yılmaz bu kez de ezana dil uzattı

CHP´li Yılmaz bu kez de ezana dil uzattı

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA