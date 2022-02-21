Bafetimbi Gomis bıraktığı yerden devam etti

21 Şubat 2022 Pazartesi 22:42 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 22:42

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bin 374 gün sonra ilk golünü yine Göztepe deplasmanında attı. Gomis, ligde son olarak Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı 2017-2018 sezonunda 19 Mayıs 2018'de Göztepe'yi 1-0 yendiği müsabakada golünü penaltıdan kaydetmişti.

Karşılaşmada sonradan oyuna giren Gomis, 2 penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.